De premiers retours à domicile sont prévus lundi pour certains évacués des incendies de la région de Madrid, "une fois les conditions de sécurité réunies", a annoncé le préfet de la région dans la nuit de dimanche à lundi, un premier signe d'amélioration même si le feu n'est "toujours pas maîtrisé".
Incendies près de Madrid : Des premiers retours à domicile prévus, le feu "toujours pas maîtrisé"
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