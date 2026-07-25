Les différents incendies qui sévissent en France ont brûlé près de 98.000 hectares depuis le début de l'année, "notamment avec la progression du feu en Gironde", a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, évoquant un "record historique".
Incendies: près de 98.000 hectares brûlés en France, un "record historique"
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