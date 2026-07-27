Des milliers de pompiers ont affronté pour la cinquième nuit consécutive un incendie hors norme en Gironde. Les activités des colonies de vacances sont suspendues dans le département, a annoncé la préfète Sophie Brocas, compte tenu des feux en cours qui ont ravagé 42 000 hectares depuis mercredi. Le colonel Jerôme Boulanger, officier des sapeurs-pompiers et porte-parole de la sécurité civile, était sur le plateau de FRANCE 24 pour faire un point sur la situation ce lundi 27 juillet.
Incendies en Gironde : "On a une fenêtre de 48h pour pouvoir être efficace sur ce feu"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro