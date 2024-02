Immobilier : bilan 2023 et perspectives 2024

information fournie par BoursoBank • 08/02/2024 à 16:05

Depuis un peu plus d'un an, des vents contraires soufflent sur l'immobilier et il est parfois difficile de savoir s'il faut encore investir sur le secteur, et si oui avec quels produits (SC, OPCI, SCPI) ?

C'est pour répondre à ces questions tout en faisant un point complet sur la situation des différents secteurs de l'immobilier que BoursoBank a organisé ce webinaire avec ses partenaires Swiss Life AM France et Sofidy.

Etaient présents pour répondre en direct aux interrogations des clients de BoursoBank :

Thomas Baudry, chef de produits marketing épargne / bourse

Xavier Royet, Responsable Relations Clientèle Distribution chez Swiss Life AM France

Nicolas Van Den Hende, directeur de l'épargne chez Sofidy