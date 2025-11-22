Le soleil se lève sur un paysage enneigé à Bellefosse et dans la station du Champ du feu, point culminant du Bas-Rhin à 1099 mètres d'altitude. IMAGES
Images de la station de ski du Champ du feu sous la neige
