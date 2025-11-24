 Aller au contenu principal
Il manque 5 à 10 milliards € de TVA dans les recettes fiscales de 2025

information fournie par France 24 24/11/2025 à 23:43

La TVA représente plus de 35% des recettes fiscales de l'Etat, avec 175 milliards € récoltés en 2025. L'impôt sur le revenu, lui, ne représente que 24,4% des recettes nationales mais semble plus lourd... parce qu'on le voit. La taxe sur la valeur ajoutée, elle, est un impôt invisible, déjà compris dans le prix des objets qu'on achète. C'est aussi un impôt impopulaire qui touche les plus modestes comme les plus riches, sans tenir compte des revenus. Mais c'est aussi un sport national que de tenter d'y échapper. Selon l'INSEE et la Cour des comptes, ce sont en réalité plutôt 20 à 25 milliards € qui échappent à l'Etat chaque année en fraudes diverses.

