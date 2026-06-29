IA et private equity : où est la vraie valeur, où sont les risques ?

Entre nouvelles opportunités d'investissement, fragilisation de certains modèles et évolution des méthodes d'analyse, le non-coté fait face à un test de réalité à l'ère de l'IA.
Avec :
Vatel Capital > Matthieu Lambert, Directeur Général Délégué
Eurazeo > Joséphine Nordin d'Arc, Vice President – Growth
Opale Capital > Paul Moreno Blosseville, Président
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.