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IA et private equity : où est la vraie valeur, où sont les risques ?

information fournie par Boursorama 29/06/2026 à 14:57

Entre nouvelles opportunités d'investissement, fragilisation de certains modèles et évolution des méthodes d'analyse, le non-coté fait face à un test de réalité à l'ère de l'IA.

Avec :
Vatel Capital > Matthieu Lambert, Directeur Général Délégué
Eurazeo > Joséphine Nordin d'Arc, Vice President – Growth
Opale Capital > Paul Moreno Blosseville, Président

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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IA: Intelligence artificielle
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