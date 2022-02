information fournie par France 24 • 10/02/2022 à 16:52

L'homme moderne, Homo sapiens, s'est aventuré sur le territoire européen de Néandertal bien plus tôt que rapporté jusqu'ici, comme en témoignent des fossiles et outils de la grotte Mandrin, sur le Rhône, en France, selon une étude de parue mercredi 9 février. Ludovic Slimak, chercheur au CNRS et à l'université de Toulouse, était l'invité de France 24 pour partager ces dernières découvertes scientifiques.