Heiny Srour, pionnière du cinéma féministe et décolonial

information fournie par France 24 • 27/06/2025 à 15:30

Pionnière du cinéma engagé, première réalisatrice arabe à avoir présenté un film à Cannes en 1974, Heiny Srour revient sur la ressortie en version restaurée de son film culte "Leïla et les Loups", fresque poétique et politique sur 80 ans de luttes au Liban et en Palestine, à travers le regard d’une femme. Militante infatigable, la cinéaste évoque aussi "L’heure de la libération a sonné", son documentaire radical tourné dans les montagnes du Dhofar au début des années 1970. Une œuvre pionnière sur une révolution anticoloniale, communiste et féministe.