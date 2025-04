information fournie par France 24 • 02/04/2025 à 08:05

A la Une de la presse, ce mercredi 2 avril, l’inquiétude et l’incertitude, dans l’attente de l’annonce de la hausse des droits de douane américains. Une proposition de loi, en Floride, pour recourir davantage au travail des enfants pour pallier le manque de main-d’œuvre étrangère. Le réchauffement en cours entre Paris et Alger. Et des poissons d’avril.