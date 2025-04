information fournie par France 24 • 17/04/2025 à 07:59

A la Une de la presse, ce jeudi 17 avril, la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni, affirmant que le sexe biologique, et non le genre, définit une femme aux yeux de la loi. Une enquête sur le plasticien Claude Lévêque, mis en examen, en France, pour viols sur mineurs. Les commémorations, aujourd’hui, en Haïti, des 200 ans de la reconnaissance de son indépendance par la France. Et la défaite, hier soir, du Real Madrid face à Arsenal. Les Madrilènes sont éliminés de la Ligue des champions.