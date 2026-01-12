Dans cette émission À l'Affiche Planète Afro, nous célébrons la créativité haïtienne avec deux artistes issus de deux univers différents, l'écriture et la musique. James Noël, grande voix de la poésie haïtienne, nous présente "Paons", un recueil qui rend hommage au peuple haïtien et explore la douleur du déracinement. À ses côtés, Jowee BasH! Omicil, saxophoniste et multi-instrumentiste, dévoile "sMiles", son onzième album, qui mêle le jazz aux traditions créoles.
Haïti à l'honneur, entre jazz et poésie, avec James Noël et Jowee Omicil
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro