Hafsia Herzi adapte "La Petite Dernière", portrait bouleversant d'une jeune lesbienne musulmane

information fournie par France 24 22/10/2025 à 16:43

Au programme de ce numéro 100 % cinéma : "La Petite Dernière" d'Hafsia Herzi, adaptation du roman de Fatima Daas. Le film raconte l’itinéraire de Fatima, une jeune étudiante d’origine franco-algérienne, petite dernière d’une famille vivant en banlieue parisienne qui va bientôt faire l’expérience de son homosexualité. Fatima est interprétée par Nadia Melliti, repérée lors d'un casting sauvage et qui a reçu le prix d'interprétation féminine au dernier Festival de Cannes.

