Guerre en Ukraine : "Zelensky redoute la tension sur le réseau électrique"

information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 10:28

Comme l’année dernière, à l’approche de l’hiver, Volodymyr Zelensky redoute des frappes russes sur les infrastructures électriques qui priveraient les Ukrainiens d’électricité et de chauffage. Les Ukrainiens ont-ils les moyens de riposter et les Russes d’attaquer ? Selon Michel Yakovleff, ancien vice-chef d’état-major du Shape (OTAN), invité de France 24, "le réseau ukrainien est sans doute plus résilient qu’il ne l’était avant, et la Russie a sans doute moins de munitions qu’elle n’en avait l’année dernière."