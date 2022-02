information fournie par France 24 • 28/02/2022 à 14:25

Au cinquième jour d'une invasion russe qui a déjà poussé plus de 500 000 Ukrainiens à fuir leur pays et alors que des pourparlers viennent de débuter entre Kiev et Moscou, le monde entier continue à se demander : à quoi pense Vladimir Poutine ? Quelles sont ses intentions ? Le mystère reste entier. Quelques éléments de réponse avec Antoine Mariotti, journaliste à France 24.