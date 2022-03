Guerre en Ukraine : les enfants, victimes malgré eux du conflit

information fournie par France 24 • 05/03/2022 à 13:54

Dix jours après le début de l'invasion russe, plus d'1,2 millions d'Ukrainiens, dont des enfants, ont fui le pays. En plus de l'exode massif, beaucoup d'enfants ont été blessés ou tués depuis le début de la guerre. Selon Philippe Cori, directeur adjoint d'Unicef en Europe et Asie centrale, "cinq millions d'enfants sont traumatisés par ce conflit en Ukraine". L'Unicef dénonce également les bombardements russes sur les écoles, les orphelinats ou les maternités.