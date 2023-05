information fournie par France 24 • 05/05/2023 à 11:41

Ils sont petits, maniables et très efficaces et c'est une arme majeure de la guerre en Ukraine : les drones. La Russie et l'Ukraine les utilisent en nombre. Pour Moscou, c'est un outil de bombardement de infrastructures. Kiev, de son coté, les utilise pour des opérations de sabotage. Reportage France 2