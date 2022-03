information fournie par France 24 • 29/03/2022 à 14:20

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine vont de nouveau se parler au téléphone mardi 29 mars, a annoncé l'Élysée, notamment au sujet d'une opération humanitaire d'évacuation dans la ville ukrainienne assiégée de Marioupol organisée avec la France, la Grèce et la Turquie. Dans le même temps, des pourparlers sont en cours à Istanbul entre Kiev et Moscou.