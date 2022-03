information fournie par France 24 • 29/03/2022 à 03:46

Pour Roland Freudenstein, vice-président du GLOBSEC et invité de France 24, tant que Poutine restera au pouvoir, la guerre en Ukraine continuera. La seule façon de mettre fin à cette invasion brutale, dit-il, est de mettre fin au pouvoir de Poutine. "L'Occident ne peut pas causer cela, mais on peut aider," estime-t-il. "Et, là, il faut être très très malin".