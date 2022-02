information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 17:54

L'invasion de l'Ukraine par la Russie cause la fuite de milliers de personnes vers les pays voisins, comme la Pologne, où se trouve Magdalena Chodownik, journaliste polonaise indépendante. Les ukrainiens fuient malgré la demande du président de prendre les armes pour protéger le pays, et les réfugiés qui arrivent en Pologne sont essentiellement des femmes et des enfants.