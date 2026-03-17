Guerre en Iran : les marchés vont-ils flancher ou tenir le coup ?

information fournie par Ecorama • 17/03/2026 à 14:10

Alors que la guerre en Iran entretient une forte volatilité sur les marchés, les investisseurs oscillent entre phases d’accalmie et brusques accès de nervosité. Hausse du pétrole, tensions sur les taux souverains, repli mesuré des actions : le conflit au Moyen-Orient rebat les cartes sans provoquer, pour l’instant, de véritable choc. Mais à mesure que le brouillard s’épaissit et que la perspective d’une crise durable dans le détroit d’Ormuz se précise, les marchés devront intégrer un risque géopolitique. Dans ce contexte, le retour en force du dollar et les réunions imminentes de la BCE et de la Fed ajoutent une dose supplémentaire d’incertitude, alors que les banques centrales sont sommées de garder leur sang-froid face à la flambée des prix de l’énergie. Les explications de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. Ecorama du 17 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com