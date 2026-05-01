Des milliers de travailleurs sud-coréens descendent dans les rues de Séoul à l'occasion du rassemblement annuel de la Fête du Travail, pour réclamer des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail.
Des Sud-Coréens manifestent à Séoul à l'occasion de la Fête du Travail
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