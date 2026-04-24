Depuis trois ans, la guerre fait rage au Soudan entre les forces armées du pays, l’armée régulière et un groupe de paramilitaires, les Forces de soutien rapide, causant le déplacement de millions de Soudanais. La Libye est leur second pays d’accueil derrière le Tchad. A Kufra, au sud-est libyen, à 250 kilomètres de la frontière soudanaise, entre 40 000 et 60 000 migrants soudanais sont installés, dans des campements ou dans la ville. Nos reporters Lilia Blaise et Hamdi Tlili sont allés sur place.
Guerre au Soudan : les civils soudanais affluent à Koufra, en Libye
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