Guerre au Moyen-Orient : pourquoi le gouvernement annonce 6 milliards d’économies ?

Le gouvernement annonce 6 milliards d’euros d’économies pour faire face aux conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient. Entre hausse des taux d’intérêt, alourdissement de la charge de la dette et révision de la croissance, l’exécutif cherche à maintenir son objectif de déficit public. Mais où porteront ces efforts, et avec quelles conséquences pour les finances publiques et les ménages ? Les explications de l’économiste Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 22 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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