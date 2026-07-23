Hommage aux deux pompiers décédés mardi lors d'une intervention contre un incendie à Mérignac, aux abords de l'aéroport de Bordeaux. Les deux hommes, rattachés au centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), ont été piégés dans leur camion par un feu de pins "très virulent" aux abords de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans des circonstances qui restent à préciser.
Gironde: hommage aux deux pompiers décédés dans un incendie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro