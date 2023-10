information fournie par France 24 • 04/10/2023 à 12:10

En Afrique, plus de 30 % de la production alimentaire est perdue en raison de l'invasion d'insectes ravageurs et de maladies. Cette situation menace la sécurité alimentaire du continent. Au Ghana, une équipe d'ingénieurs utilise des drones pour identifier les maladies et les parasites dans les exploitations agricoles avant qu'ils ne causent des dégâts.