information fournie par France 24 • 22/05/2024 à 10:26

Emmanuel Macron se rend en Nouvelle-Calédonie, une semaine après le début des violences et le vote à l’Assemblée nationale favorable au dégel du corps électoral. Une réforme à laquelle se dit favorable Geoffroy Didier, député européen Les Républicains et invité de Mardi politique. Il estime aussi que l’ordre doit être rétabli et le dialogue recréé.