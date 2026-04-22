Général Vincent Desportes : "Trump est un homme extrêmement fier, il ne veut pas admettre qu'il a perdu"

Alors que la situation reste extrêmement instable au Moyen-Orient, Donald Trump a finalement annoncé un cessez-le-feu prolongé, après avoir exclu toute pause quelques heures plus tôt. Revirement stratégique ou repositionnement tactique ? Entre pressions économiques sur l’Iran, blocage diplomatique et incertitudes militaires, quelles sont les marges de manœuvre des deux camps ? Analyse avec le général Vincent Desportes, spécialiste des questions stratégiques, ancien directeur de l'École de guerre, auteur de "Stratégie : Les essentiels" (Odile Jacob). Ecorama du 22 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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