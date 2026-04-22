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Général Vincent Desportes : "Trump est un homme extrêmement fier, il ne veut pas admettre qu'il a perdu"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 22/04/2026 à 14:05

Alors que la situation reste extrêmement instable au Moyen-Orient, Donald Trump a finalement annoncé un cessez-le-feu prolongé, après avoir exclu toute pause quelques heures plus tôt. Revirement stratégique ou repositionnement tactique ? Entre pressions économiques sur l’Iran, blocage diplomatique et incertitudes militaires, quelles sont les marges de manœuvre des deux camps ? Analyse avec le général Vincent Desportes, spécialiste des questions stratégiques, ancien directeur de l'École de guerre, auteur de "Stratégie : Les essentiels" (Odile Jacob). Ecorama du 22 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 14:14

    Oui oui, Trump perds toujours … J’adorais dans la vie perdre comme Trump ! Le mec demande le bras et obtiens à chaque fois l’avant bras. Et l’adversaire est comptant parce que Trump a perdu … LOL !

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