Des centaines d'étudiants portant des masques font la queue pour se faire vacciner sur le campus de l'université britannique du Kent. L'université située à Canterbury est au cœur d'une épidémie meurtrière de méningite ayant fait deux morts et contaminé vingt personnes. Selon le ministre de la Santé Wes Streeting, la majorité des cas sont liés à une discothèque de Canterbury, le Club Chemistry, fréquentée par des étudiants de l'université du Kent. IMAGES
GB : des centaines d'étudiants font la queue pour se faire vacciner contre la méningite
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