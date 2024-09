information fournie par France 24 • 23/09/2024 à 11:19

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien il y a un an, l'offensive israélienne a causé, outre un lourd bilan humain et une grave crise humanitaire, un niveau de destructions "sans parallèle" dans le monde ces dernières années. Des centaines de milliers de déplacés vivent dans des camps de fortune. Ces derniers jours, les fortes pluies dans la zone d'Al-Mawasi viennent s'ajouter aux malheurs des déplacés.