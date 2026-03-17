Le cessez-le-feu en vigueur depuis octobre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas a permis une accalmie des combats après deux ans de guerre. Pour les habitants de Gaza, c'est l'occasion de célébrer la fin du Ramadan dans de meilleures conditions.
Gaza fête son premier Aïd en période de trêve
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