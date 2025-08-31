Des Palestiniens fuient la ville de Nuseirat en direction du sud avec des véhicules chargés d'effets personnels alors que l'armée israélienne intensifie ses opérations dans la banlieue de Gaza City en vue de s'emparer de la plus grande ville du territoire. palestinien.
Gaza: des Palestiniens fuient vers le sud alors qu'Israël menace d'une offensive
