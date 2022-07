Gardez le cap avec la gamme ODDO BHF Polaris

information fournie par Boursorama • 25/07/2022 à 14:11

Créée en 2005, bien notée par les professionnels et succès de collecte, la gamme ODDO BHF Polaris est constituée de 4 fonds diversifiés globaux disposant de 4 profils différents : un modéré, un équilibré, un fonds flexible et un fonds dynamique.

Sophie Monnier, spécialiste produits allocation d'actifs et gestion diversifiée chez Oddo BHF AM était sur le plateau d'été de Tendances de fonds pour expliquer la philosophie de la gamme, son histoire, ses choix d'investissement et pourquoi c'est une solution d'investissement qui répond aux besoins de clients disposant d'une vision de long terme et cherchant à s'exposer aux marchés internationaux.