Gaël Monfils a disputé le dernier match de sa carrière à Roland-Garros. Il s’est incliné en 5 sets face à Hugo Gaston (6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0).
Gaël Monfils fait ses adieux à Roland-Garros après sa défaite au premier tour
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