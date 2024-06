Gabriel Attal dénonce le "projet funeste" du RN et appelle à "l'empêcher d'avoir une majorité absolue"

information fournie par France 24 • 30/06/2024 à 22:41

Le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés en tête du premier tour des élections législatives (33,2 %), devant le Nouveau Front populaire (28,1 %), suivi par la majorité présidentielle Ensemble (21 %), et la droite et LR (10 %), selon les estimations d'Ipsos Talan publiées à 21 h 56. "La leçon de ce soir c’est que l’extrême droite est aux portes du pouvoir. Notre objectif est clair : empêcher le RN d’avoir une majorité absolue au second tour", a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal depuis l'hôtel de Matignon. Il appelle également les candidats du groupe Ensemble à se désister au second tour lorsqu'ils sont arrivés en troisième position. Les précisions de Cyril Payen depuis Matignon.