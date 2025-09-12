A Moscou, les automobilistes constatent une hausse des prix nourrie par une demande accrue et les frappes ukrainiennes contre les infrastructures pétrolières, secteur clé de l'économie russe.
Frappes ukrainiennes sur les raffineries : en Russie, l'essence devient rare et chère
