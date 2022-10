France : la "Grande démission" séduit de nombreux salariés en quête de sens

information fournie par France 24 • 06/10/2022 à 15:36

À l'instar des États-Unis ou de différents pays européens, la France vit en ce moment sa "Grande démission". Fin 2021 et début 2022, le nombre de démissions a atteint un niveau historiquement haut, avec près de 520 000 démissions par trimestre. Le précédent record datait de 2008, juste avant la crise financière. Les salariés revoient leurs exigences à la hausse : ils aspirent à des rémunérations plus élevées, de meilleures conditions de travail et veulent un emploi qui fait sens à leurs yeux.