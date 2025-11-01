L'Assemblée nationale a largement rejeté vendredi la taxe Zucman sur les hauts patrimoines proposée par la gauche, un rejet anticipé par le PS, qui continue de demander des mesures alternatives de justice fiscale dans le projet de budget.
France: l'Assemblée rejette la taxe Zucman sur les hauts patrimoines
