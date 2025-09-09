Des milliers de manifestants ont fêté lundi soir la chute du gouvernement de François Bayrou devant des mairies, à l'appel du mouvement "Bloquons tout" le 10 septembre.
France: des "pots de départ" pour fêter la chute du gouvernement Bayrou
