Paris, Lyon, Marseille... Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en France contre le racisme et le "fascisme", protestant également contre la guerre au Moyen-Orient et les violences policières.
France: des dizaines de milliers de manifestants contre le "fascisme" et la guerre
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