France : dans les coulisses de la lutte contre le trafic de biens culturels

information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 13:27

Le marché illicite des biens culturels est le troisième plus rentable au monde derrière le trafic de drogue et des armes, selon l'Unesco. Les vols, contrefaçons et pillages se multiplient à la faveur des conflits. En France, environ 1 000 vols de biens culturels sont signalés chaque année. L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) mène des enquêtes impliquant des réseaux criminels intercontinentaux très organisés et retrouve des trésors que l'on croyait perdus.