L'ancien international brésilien Ronaldinho est présenté en grande pompe à Ravenne, club de troisième division italienne avec lequel le Ballon d'Or 2005 s'apprête à rechausser les crampons à 46 ans, plus de dix ans après son dernier match officiel.
Foot: Ronaldinho revient à 46 ans en 3e division italienne
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