À quelques jours du scrutin du 15 janvier, l’Ouganda retient son souffle. Le président Yoweri Museveni, 81 ans, brigue un septième mandat. Mais la campagne est marquée par une répression brutale, dénoncée par Amnesty International. Arrestations massives, intimidations de l’opposition et montée en puissance du fils du président, Muhoozi Kainerugaba, interrogent sur la nature réelle de cette élection. Quelles sont les chances de l'opposant Bobbi Wine? Focus avec Kristof Titeca, politologue et spécialiste de l’Ouganda.
Focus Ouganda : élections sous tension, Museveni vers un 7e mandat malgré la répression ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro