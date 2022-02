Flambée du pétrole : l'Opep+ se réunit pour discuter d'une hausse de la production

information fournie par France 24 • 02/02/2022 à 09:13

Le cartel de l'Opep+ se réunit, mercredi, pour discuter d'une nouvelle hausse de la production de pétrole. Une réunion qui intervient alors que les prix de l'or noir sont au plus haut depuis sept ans, car la reprise économique mondiale et les tensions géopolitiques font bondir les cours du brut. Et cette flambée des prix du pétrole contribue aussi largement à la nette progression de l'inflation que l'on observe dans de nombreux pays.