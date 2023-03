information fournie par France 24 • 27/03/2023 à 22:54

Plus de 2 semaines après sa faillite, la banque First Citizens entend racheter « l'intégralité des dépôts et prêts » de la Silicon Valley Bank, selon la FDIC, l'autorité régulatrice des Etats-Unis. La faillite de la SVB, seizième banque du pays, est la plus importante depuis la crise financière de 2008.