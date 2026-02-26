Les députés repoussent largement les motions de censure déposées par le Rassemblement national et La France insoumise pour protester contre la publication par décret de la feuille de route énergétique du gouvernement. IMAGES
Feuille de route énergétique: les motions de censure RN et LFI repoussées
