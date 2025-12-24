A la Une de la presse, ce mercredi 24 décembre, la poursuite de la publication des documents relatifs à l’affaire Epstein, qui n’en finit plus de secouer les Etats-Unis. Les célébrations de Noël sur fond de guerre, notamment en Ukraine et au Proche-Orient. Un contexte géopolitique tendu, qui explique peut-être la passion des Français (enfin, la plupart), pour Noël.
Festivités de Noël, "une parenthèse enchantée"?
