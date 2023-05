Festival de la Marmite au Togo : les enjeux du "consommer local" au menu

information fournie par France 24 • 02/05/2023 à 14:02

Festival de la Marmite au Togo, c'est la 2eme édition de ce Festival international de la gastronomie à Lomé. L'événement a démarré il y a quelques jours et se poursuit jusqu'au 7 mai. L'objectif du Fesma est de promouvoir les saveurs et les traditions africaines à travers les richesses culinaires du continent. Le Togo, réputé pour sa cuisine variée, ambitionne, avec ce festival, de devenir le lieu des rendez-vous des cuisines et gastronomies africaines sur le continent.