Face aux réticences américaines, Zelensky doit-il rendre des comptes ?

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 20:33

Après New York et les Nations Unies, Volodymyr Zelensky est à Washington. Le président ukrainien souhaite conserver le soutien des américains alors que les républicains rechignent de plus en plus à livrer des armes à Kiev. Volodymyr Zelensky a rencontré les chefs de file du parti démocrate et républicain.

L’entrevue avec Kevin McCarthy est la plus difficile. Le chef de file des républicains lui demande des comptes sur l’argent dépensé et des explications sur la stratégie ukrainienne.