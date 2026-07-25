Sur les hauteurs arborées de l'arrière-pays niçois, gendarmes et agents de protection des forêts mènent des patrouilles communes à la rencontre des promeneurs, pour informer des risques d'incendie et sanctionner les irresponsables.
Face au risque d'incendie, des patrouilles pour informer et sanctionner
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